Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
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Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası, 14 Haziran Cuma gününden itibaren benzine 1 TL civarında zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda gelen indirimlerin ardından bu artış, vatandaşları yeniden akaryakıt fiyatlarına odakladı. İstanbul'da litre fiyatı şu anda 46,90 TL seviyesinde bulunuyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan indirimlerin ardından, bu kez benzin grubuna zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL civarında zam yapılması öngörülüyor. Herhangi bir ani düşüş yaşanmadığı takdirde, fiyat artışı pompaya yansıyacak.

BENZİN FİYATLARI SON DÖNEMDE NASIL DEĞİŞTİ?

14 Mayıs'ta benzine 1 lira 47 kuruş zam gelmiş ve fiyat 46,78 TL seviyesine yükselmişti. Son olarak 7 Mart'ta yapılan 2 lira 6 kuruşluk indirim ise vatandaşlara bir nebze nefes aldırmıştı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

  • İstanbul (Avrupa Yakası): 46,90 TL
  • İstanbul (Anadolu Yakası): 46,75 TL
  • Ankara: 47,58 TL
  • İzmir: 47,91 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru esas alınarak oluşturuluyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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