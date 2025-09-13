Haberler

Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları arasında en büyük kaybı yaşayan fon Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fonu oldu. Emeklilik fonları arasında ise Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu kayıplarıyla dikkat çekti.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 68,32 ile Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,58'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON1,521-68,32
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,263188-38,61
MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,077036-36,36
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,633494-34,18
AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON1,534312-32,64
PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,545107-32,21
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,420019-31,99
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,670758-30,15
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1,244895-23,51
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON4,476617-23,23
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,024026-5,58
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,011493-5,10
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,606618-4,82
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,01234-4,79
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009547-4,62
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,369426-4,37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,196944-4,35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,226404-4,26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,208701-4,11
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,011018-3,87
(Bitti)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
