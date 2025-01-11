Üye Girişi
Haberler
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,63 değer kaybıyla tamamladı. Ancak, altın ve dolar değer kazanarak yatırımcısına kazandırdı. En çok prim yapan hisse senedi CVK Maden İşletmeleri oldu.

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,63 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.865,74 ve en yüksek 10.159,14 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,22 azalarak 11.891,62 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 9.707,89 puan, sanayi endeksi 1,82 azalışla 13.006,09 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,83 kazançla 14.496,66 puan oldu.

CVK MADEN İŞLETMELERİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,99 ile CVK Maden İşletmeleri oldu. CVK Maden İşletmelerini yüzde 11,75 ile Margun Enerji ve yüzde 10,55 ile Şekerbank izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Mavi Giyim, yüzde 6,85 ile Anadolu Grubu Holding ve yüzde 6,56 ile Batısöke Çimento Sanayi olarak sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 538 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA, 462 milyar 801 milyon lirayla Koç Holding ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,58 değer kazanarak 20 bin 752 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 35,4110 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 azalışla 36,3310 lira oldu. Geçen hafta 43,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,3370 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 azalışla 38,6580 liradan alıcı buldu.

Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
img

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı
img

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
img

Türkiye çok konuşulan bor madeninde yeni rekor kırdı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ohh ohh maaşallah. Ekonomi düzeliyor. Enflasyon düşerken güçlü TL den dolara geçiş kolay olacak gibi. Ohh ohh . Ne güzel EKONOMİ.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
Galatasaray, Fenerbahçe'yi fena bombaladı: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?

Galatasaray Ali Koç'u yerden yere vurdu
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun

Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.