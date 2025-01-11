Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,63 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.865,74 ve en yüksek 10.159,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,22 azalarak 11.891,62 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 9.707,89 puan, sanayi endeksi 1,82 azalışla 13.006,09 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,83 kazançla 14.496,66 puan oldu.

CVK MADEN İŞLETMELERİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,99 ile CVK Maden İşletmeleri oldu. CVK Maden İşletmelerini yüzde 11,75 ile Margun Enerji ve yüzde 10,55 ile Şekerbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Mavi Giyim, yüzde 6,85 ile Anadolu Grubu Holding ve yüzde 6,56 ile Batısöke Çimento Sanayi olarak sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 538 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA, 462 milyar 801 milyon lirayla Koç Holding ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,58 değer kazanarak 20 bin 752 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 35,4110 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 azalışla 36,3310 lira oldu. Geçen hafta 43,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,3370 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 azalışla 38,6580 liradan alıcı buldu.