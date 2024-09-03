Üye Girişi
Haberler

Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 1 lira 30 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da otogazın litresi 25 liradan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI ZAM GELİYOR

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak zamla birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 25 liradan, Ankara'da ise 25 lira 4 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ekonomi Finans Lpg Zam

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

 Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş

Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş
Narin Güran'ın amcası tutuklandı, ünlülerden tepki yağdı: Nasıl kıydın bu kıza?

Narin Güran'ın amcası tutuklandı, ünlülerden tepki yağdı: Nasıl kıydın bu kıza?
500

Yorumlar (11)

sade vatandaş:

bulunan petrol gaz nerede ? ....bir ülkede itibarlı siyasetçi ve liderler yönettiği halka yalan söylemez bir ulusun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri siyasi istikbali ve menfaati için beceriksizliklerini, ülke yönetiminde ve ekonomide yarattığı felaketleri halkına yalan söyleyerek gizlemeye çalışmasıdır

15
1
yanıtYanıtla
umut mergen:

REISLE 2028 E DEVAM

9
6
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

1 gün İn Ali , 3 gün sonra Bin Ali.. Alıştık artık bu Ali Cengiz oyunlarına.

10
1
yanıtYanıtla
Aslan41:

her gün zam haberi tükendik artık

9
1
yanıtYanıtla
masteng aston:

Haberi okuyan suru sessizce uzaklasir.

8
1
yanıtYanıtla
Nayci İbrahim:

Çay kaşığıyla verip,kepçeyle alıyorsunuz zaten...

7
1
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Ver coşkuyu kolanlar inlesin

8
0
yanıtYanıtla
Mehmet ışıklı:

Haberlerde doglagz müjdesi verildi Gabardan sevindirici haberler verdiğiniz Üretimde rekor kırıldı deniyor Ekonomiye katkısı nerde Zamlar neyin nesi

7
0
yanıtYanıtla
erkan yüksel:

OHHHH OHHHH OHHHH

5
0
yanıtYanıtla
Tuncay Ocak:

1 ayicinde 3 uncu zam bu nasil pehriz

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 3 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... TÜİK AĞUSTOS ENFLASYON ORANLARI: TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 3 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 3 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 3-4 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Akşehir elektrik kesintisi
title