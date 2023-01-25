Bu gece yarısından itibaren motorine 83 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı itibarıyla benzine gelen 1 lira 25 kuruşluk zam pompaya yansırken, 26 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 83 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 2 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Gece yarısı itibarıyla benzine gelen 1 lira 25 kuruşluk zam pompaya yansırken, 26 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 83 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 24 LİRA 2 KURUŞTAN SATILACAK

Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 2 kuruştan, Ankara'da ise 24 lira 26 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.