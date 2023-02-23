Bu gece yarısından itibaren motorine 63 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 63 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 61 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE 63 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 63 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA 20 LİRA 61 KURUŞTAN SATILACAK

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 61 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 97 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.