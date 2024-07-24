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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 lira 34 kuruştan, Ankara'da ise 44 lira 4 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 34 kuruş, Ankara'da ise 44 lira 4 kuruş olarak satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ankara Zam Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

oguz:

EYVAH Kİ EYVAH YENİ ZAMLARDAN ÖNCE İNDİRİM YAPILIR SONRA KATMERLİ ZAM GELİR

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3
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Ömer Can:

indir bindir indir bindir nereye kadar sabit tutun bitsin gitsin milletin aklıyla alay etmeyin

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Emrah null:

Vay arkadaş indirim haberinden korkar olduk

3
1
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adana 01:

İhya olduk, indirim çokkk çok büyük

1
0
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Kerim AYDOĞAN:

Sıkı durun çok ama çok kötü silkecek

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