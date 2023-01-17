Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 5 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 5 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 12 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 34 kuruşa yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

18 Ocak Çarşamba gününden itibaren motorine 1 lira 5 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA 23 LİRA 12 KURUŞ OLACAK

Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23 lira 12 kuruşa, Ankara'da 23 lira 34 kuruşa ve İzmir'de ise 23 lira 46 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.