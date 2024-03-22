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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN 42 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 95 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 84 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (13)

Nuri Aga:

He gülmekten yüz kaslarım gerildi.

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Seko:

3 lira zam yap 1 lira indir valla ağam bizimle dalga geçiyi....

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Salih Kandıralı:

O pompayı yetkililerin müsait yerlerine iade ediyorum.

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Çınar Saraç:

Depo başı 50-60 tl indirim vaybeeee süper para hemen gideyim depoyu doldurayım 50 tl ye de kola alırım indirime bak beeee , seçimden sonra bu benzin 50 yi geçmezse şaşırırım 52 53 olur

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ibrahim semiz:

Bu kadar büyük indirime bünyemiz kaldırmaz yani uçabiliriz..

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isa çamur:

kimsenin yüzü gülmez merak etmeyin , bu indirimler zamların habercisi oluyor , bence haber başlığını değiştirin , bu millet bunları yemiyor artık , yiyene de ne diyeyim bilemedim.

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Hakan:

Enflasyonun suçlusu bu fırsatçılardır

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Ghost BLue:

Ya kafan ne güzel ne içiyorsan söyle bizde içelim hadi oradan fırsatçılarmış tabi ülkeyi fırsatçılar yönetiyor ya hani

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Se. Ba.:

Ahaha 5 lira zam 1lira indirim,, 2 ileri 1 geri buna sevinmemizi istiyorlar , büyük indirim deyince 30 liralara geri gelecek sandım,, gerçi birzamanlar 8 liraya alıyorduk

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Kaya Bilir:

Devletimiz sağ olsun. Gabar' dan çıkan petrolün sonuçları yavaş yavaş gelmeye başladı. Yüzümüz gülmeye başladı.

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