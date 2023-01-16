Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor

24 Şubat itibarıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşının brent petrol fiyatlarındaki etkisi sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 2 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

17 Ocak Salı gününden itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 19 LİRA 2 KURUŞTAN SATILACAK

Öte yandan yarından itibaren pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 2 kuruştan, Ankara'da ise 19 lira 27 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.