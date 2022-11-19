Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu da İmamoğlu'nun çılgın projesi! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek

Ekonomi Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak." ifadelerini kullandı. Proje ile 74,5 kilometrelik güzergah 53 dakikada katedilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çılgın projelerinden biri olan HızRay'la ilgili müjdeli haberi verdi. Kentin kuzey-güney aksındaki metro hatlarını ve İstanbul'u doğudan batıya bağlayacak HızRay projesinde sona gelindiğini belirten İmamoğlu, konuya ilgili bir de video paylaştı.

"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK METRO PROJESİ"

İBB Başkanı, söz konusu videoyu "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak." ifadeleri ile paylaştı.

Bu da İmamoğlu'nun çılgın projesi! HızRay, şehri bir uçtan diğer uca bağlayacak

75 KM'LİK GÜZERGAH 53 DAKİKA SÜRECEK

HızRay, İstanbul'un batısıyla doğusu arasındaki en hızlı toplu taşıma aracı olacak. 13 istasyonlu bu hat sayesinde, 74,5 kilometrelik güzergah 53 dakikada katedilecek. Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşacak olan HızRay, Boğaz geçişini tek tüp tünelle gerçekleştirecek.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekrem İmamoğlu İstanbul Politika Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

özen66:

kanal istanbul

Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
Mavi Mavi:

Tamam işte biliyodum bunu!Imamoğlu'nun yaptığı hiç birşey yok diyenler,adam IŞINLANMAYI buldu:)) uzay çağındayız,ilkel araçlarla uğraşmıyor:))

Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title