Bu da İmamoğlu'nun çılgın projesi! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak." ifadelerini kullandı. Proje ile 74,5 kilometrelik güzergah 53 dakikada katedilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çılgın projelerinden biri olan HızRay'la ilgili müjdeli haberi verdi. Kentin kuzey-güney aksındaki metro hatlarını ve İstanbul'u doğudan batıya bağlayacak HızRay projesinde sona gelindiğini belirten İmamoğlu, konuya ilgili bir de video paylaştı.

"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK METRO PROJESİ"

İBB Başkanı, söz konusu videoyu "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak." ifadeleri ile paylaştı.

75 KM'LİK GÜZERGAH 53 DAKİKA SÜRECEK

HızRay, İstanbul'un batısıyla doğusu arasındaki en hızlı toplu taşıma aracı olacak. 13 istasyonlu bu hat sayesinde, 74,5 kilometrelik güzergah 53 dakikada katedilecek. Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşacak olan HızRay, Boğaz geçişini tek tüp tünelle gerçekleştirecek.