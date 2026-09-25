Haberler

BTK Başkanı Koçyiğit, Huawei ve Ericsson'dan 5G'de yerli ürün entegrasyonu bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul'u kabul etti. Koçyiğit, iki şirketten çözümlerine yerli ve milli üreticilerin ürünlerini entegre etmelerini istedi; bunun 5G yetkilendirmesinde şart olduğunu belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Mehmet Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ve beraberindeki heyet ile Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul'u Kurumda ağırladığını duyurdu.

BTK Başkanı Koçyiğit, Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul'u ayrı ayrı kabul etti. Milli Teknoloji Hamlesi ekseninde yerli ve milli üretim kapasitesinin geliştirilmesinin birincil öncelikleri olduğunu vurgulayan Koçyiğit, iki şirketten de sundukları çözümlere yerli ve milli üreticilerin ürünlerini entegre etmelerini beklediklerini söyledi.

Huawei'ye yerli ve milli üreticilerle iş birliğinin geliştirilmesi beklentisi

Koçyiğit, ilk olarak Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Huawei'nin küresel ölçekte yaptığı çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile şirketin Türkiye'deki çalışmaları ele alındı.

Yabancı yatırıma önem verdiklerini belirten Koçyiğit, önceliklerini şöyle ifade etti:

"Huawei dahil yabancı yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmasına önem veriyoruz. Bununla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ekseninde yerli ve milli üretim kapasitemizin geliştirilmesi birincil önceliğimizdir. Bu çalışmalar kapsamında yerli ve milli üreticilerimiz ile yabancı üreticilerin iş birliği önemlidir."

Koçyiğit, şirketten beklentilerini aktararak, "Huawei tarafından sunulan çözümlerde yerli ve milli üreticilerimizin ürünlerinin de entegre edilmesini bekliyoruz. Bu beklentimizi 5G yetkilendirmesinin bir şartı olarak operatörlerimiz ile de paylaştık" diye konuştu.

Aynı mesaj Ericsson'a da verildi

Koçyiğit, ardından Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul'u kabul etti. Ericsson'u 'yabancı sermayeli olmakla birlikte ülkemizin köklü şirketlerinden' biri olarak nitelendiren Koçyiğit, şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini, yeni nesil haberleşme altyapılarını ve sektörün önümüzdeki döneme ilişkin gündemini değerlendirdiklerini belirtti. Koçyiğit, yerli ürün entegrasyonu beklentisini Ericsson'la da paylaştı.

Tek tedarikçiye yüzde 50 sınırı

Ericsson görüşmesinde, BTK'nın elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları da ele alındı. Tedarikçi bağımsızlığının sağlanması amacıyla mobil işletmecilerin yatırımlarının en fazla yüzde 50'sini tek bir tedarikçiden temin edebilmesine ilişkin düzenlemenin sektör üzerindeki muhtemel etkileri de değerlendirildi.

"Sıkı bir şekilde takip edeceğiz"

Her iki görüşmede de 5G yetkilendirmelerindeki yerli üretim şartını hatırlatan Koçyiğit, "5G yetkilendirmelerimiz kapsamında yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesi için bu konuyu sıkı bir şekilde takip edeceğiz" dedi.

Ziyaretler için teşekkür eden Koçyiğit, görüşmelerin 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesinde yerli ve yabancı üreticiler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almanya'da üç çocuk annesi Türk kadın sığınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü! Ayrı yaşadığı eşi gözaltında

3 çocuk annesi sığındığı merkezde öldürüldü! Eşi gözaltında
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek paylaştı! İşte fon soruşturmasında son durum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur

Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
İmran Han'ın destekçilerine dikenli barikat

Bu nasıl korku! Başkente uzanan yolları metal dikenlerle çevirdiler
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada
Okulda turnike için öğrenci başına 6 bin TL istendi iddiası! CHP'li Öztürkmen belgeleri gösterdi

Okul kapısına turnike koydular! Parası çocuklardan istendi
Ankara'da sahte polis, 750 bin liralık vurgunda suç ortaklarını da dolandırdı

Dolandırıcı, dolandırıcıyı dolandırdı! 750 bin lirayla kaçtı
Öldü diye umut kesilmişti: Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı!

Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı!