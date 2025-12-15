Haberler

Brüksel'de binlerce kişi hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etti

Belçika'da işçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen protestoda binlerce kişi, Brüksel'de bölge hükümetinin eğitim, kültür ve toplu taşıma alanlarında yapacağı bütçe kesintilerine karşı çıktı. Göstericiler, çeşitli sloganlar ve pankartlarla kesintilere tepki gösterdi ve kamu sektöründe bir günlük grev gerçekleştirildi.

Brüksel'de binlerce kişi bölge hükümetinin eğitim, kültür ve toplu taşıma gibi alanları etkileyecek bütçe kesintilerine karşı gösteri düzenledi.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce çalışan, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Sendikaların kırmızı, yeşil ve mavi renkte kıyafetlerini giyen 5 bin civarında gösterici, sloganlar eşliğinde ana yolları kullanarak Valon Bölgesi yönetimi binası önüne kadar yürüdü.

Göstericiler, "Sosyal haklarıma dokunma", "İşimiz tehlikede", "Eğitimden tasarruf olmaz", yazılı afiş ve pankartlar açtı.

Protestocular, özellikle bölge yönetiminin 2026-2029 döneminde eğitim, kreş, kültür, sanat ve toplu taşıma gibi çeşitli alanlarda planladığı kesintilere ve tasarruf tedbirlerine karşı çıktı.

Protesto kapsamında Brüksel ve Valon Bölgesi'nde kamu sektörünü etkileyen bir günlük grev de yapıldı.

Özellikle öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği grev nedeniyle bölgede eğitim önemli ölçüde aksadı. Brüksel'de çok sayıda otobüs seferi de yapılamadı.

