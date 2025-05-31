BRICS Ülkeleri Nükleer Projelerin Finansmanı İçin Toplandı

BRICS Ülkeleri Nükleer Projelerin Finansmanı İçin Toplandı
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Rusya'nın Rosatom temsilcileri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen BRICS Atom Enerjisi Platformu oturumunda nükleer projelerin finansman araçlarını tartıştı. Küresel kalkınma bankalarının uzun vadeli yatırımlara artan ilgisi değerlendirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom temsilcileri BRICS birliği bünyesindeki Atom Enerjisi Platformu'nun "Atom Enerjisi Alanındaki Projelerin Finansman Araçlarının Gelişimi Perspektifleri" başlıklı oturumuna katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NT2E fuarı kapsamında BRICS birliği bünyesindeki Atom Enerjisi Platformu'nun bu yılki ikinci uzman oturumu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirildi.

Brezilya ve Rusya arasındaki nükleer ortaklığın geliştirilmesine yönelik girişimlerin bir devamı niteliğinde yapıla oturuma Rosatom temsilcilerinin yanı sıra, Çin'den CNNC, Brezilya'dan ABDAN ve Diamante Geraçao Energia, İran'dan NPPD, Bolivya'dan ABEN ile Güney Afrika'dan ise ESKOM ve NECSA şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Oturumun ana konusu, birliğe üye ülkelerde ve ortak devletlerde nükleer projelerin uygulanması için finansal araçların geliştirilmesi olurken katılımcılar aynı zamanda uluslararası kalkınma bankalarının ve ulusal finans kuruluşlarının iklimsel ve sosyal hedeflere ulaşmayı amaçlayan uzun vadeli yatırımlara artan ilgisini değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom temsilcisi Stanislav Shpakovskiy, nükleer enerji projelerinin ilk yıllarında oluşan temel risklerin ortadan kaldırılmasında, 15 yıl ve üzeri geri ödeme sürelerine sahip altyapı kredilerinin önemli rol oynadığına işaret ederek, "Genel olarak, sektör, nükleer enerjinin de dahil olduğu 'enerji geçişi' projelerinin finansmanına verilen önceliğin artmasıyla, finans sektörünün nükleer projelere ilgisinin artmasını bekliyor. Bu, küçük ölçekli nükleer santraller gibi gelecek vadeden bir alanı da kapsıyor." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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