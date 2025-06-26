BRICS Ülkeleri Arasındaki Ticaret Hacmi 1 Trilyon Dolara Ulaştı

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Rusya'nın BRICS temsilcisi Kiril Dmitriyev, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın içinde bulunduğu BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 1 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Bu gelişmenin, küresel ekonomi üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 1 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, BRICS ülkeleri arasındaki ticaretin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

BRICS'in, "küresel ekonominin yeni mimarisindeki" rolünün arttığına işaret eden Dmitriyev, "BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 1 trilyon dolara ulaştı. Bu önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, BRICS İş Konseyi vasıtasıyla birlik üyeleri arasındaki ticari bağların gelişmeye devam edeceğini belirtti.

"Üye ülke" ve "ortak ülke"

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ülkeler grubu, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Ağustos 2023'te düzenlenen zirvede Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın içinde olduğu 6 ülkenin "üye ülke" olarak topluluğa davet edilmesine karar vermişti.

Arjantin dışındaki 5 ülkenin 2024 başında katılımıyla topluluk 10 üyeye ulaşmıştı.

İlk kez Ekim 2024'te Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde oluşturulan "ortak ülke" statüsüyle de Belarus, Bolivya, Kazakistan, Küba, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda ve Özbekistan topluluğa katılmıştı.

Türkiye ve Cezayir ise "gözlemci ülke" statüsüyle topluluğa davet edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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