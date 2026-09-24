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Brent petrolün varili 100 doları aşarken Avrupa borsaları negatif seyrediyor

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Avrupa borsaları, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon korkuları ve merkez bankalarının sıkılaşma beklentileriyle negatif seyrediyor. Brent petrolün varilinin yeniden 100 doların üzerine çıkması ve ABD-İran gerilimi endişeleriyle risk iştahı törpüleniyor.

Avrupa borsaları, enerji maliyetleri nedeniyle yeniden körüklenen enflasyon korkuları ile merkez bankalarının sıkılaşmaya gideceği beklentileriyle negatif seyrediyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına ilişkin risklerin sürebileceği endişeleri risk iştahını törpülüyor.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temasların yoğunlaşacağı beklentileriyle haftaya pozitif başlayan piyasalar, söz konusu görüşmelerden henüz beklenen tablonun çıkmamasıyla temkinli seyre döndü.

Özellikle ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin en azından ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar sürebileceği endişeleriyle petrol fiyatlarında beklenen yumuşama görülmedi. Brent petrolün varili yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Savaşın uzama riskiyle birlikte piyasalarda, "petrol, enflasyon, faiz ve tahvil getirileri zinciri" yeniden devreye girdi.

Avrupa borsalarında da enerji maliyetlerinden ötürü yeniden körüklenen enflasyon korkuları ile merkez bankalarının sıkılaşmaya gideceği beklentileriyle negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 637,4 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.673 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 25.278 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 51.749 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 8.094 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 19.539 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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