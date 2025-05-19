Brent Petrolün Varil Fiyatı 65,04 Dolar

Brent Petrolün Varil Fiyatı 65,04 Dolar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde 65,04 dolardan işlem görürken, fiyatların düşüşünde ABD Merkez Bankası'nın belirsiz politikaları ve küresel petrol arzındaki artış etkili oldu.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,04 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,56 azalarak 65,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların değişiminde, ABD Merkez Bankasının para politikası stratejilerindeki belirsizlikler, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ve küresel petrol arzının artacağına yönelik haber akışı etkili oluyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine yatışsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının sonuçlarına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), bu yıla ilişkin küresel petrol arzı artış öngörüsü fiyatları baskıladı.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol arzı nisanda önceki aya göre günlük yaklaşık 160 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 67,08 doların direnç, 60,10 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi

Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı

Fenerbahçe'nin kalesinde Galatasaraylılara saldırı
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.