Brent Petrolün Varil Fiyatı 63,06 Dolar

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 63,06 dolara yükseldi. Fiyat artışında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair barış görüşmeleri ve OPEC+ toplantısı beklentileri etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,83 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artarak 63,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,96 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik adımlar, OPEC+ grubunun 8 üye ülkesinin toplantısına dair beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimi yapabileceğine ilişkin öngörüler etkili oldu.

Dün Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna krizi için hazırladığı "barış planının" olası anlaşmaların temeli olabileceğini belirtti. Putin, gelecek haftanın ilk yarısında ABD temsilcilerinin Moskova'ya gelerek planla ilgili görüşeceğini bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya paylaşımında, "barış planı"nı görüşmek üzere ABD tarafıyla bu hafta sonunda çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı.

Savaşın sonlandırılmasına yönelik bu gelişmeler, Rus petrolüne yönelik yaptırım kaynaklı ihracat kısıtlarının gevşeyebileceği ve jeopolitik risk priminin azalacağı beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, Rus petrolünün küresel piyasaya daha düzenli akabileceği ve arzın artarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmelerini de beraberinde getiriyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ grubunun 8 üye ülkesi, 30 Kasım'da üretim politikalarını değerlendirmek üzere çevrim içi toplanacak. Ülkeler, 2 Kasım'daki son toplantıda üretimi aralıkta günlük 137 bin varil artırmayı ve gelecek yılın ocak-mart döneminde artışları durdurmayı kararlaştırmıştı.

Toplantıda politika değişikliği beklenmemesi, arzın sabit kalacağı ve belirsizliğin azalacağı beklentisiyle petrol fiyatları için destekleyici bir görünüm yaratıyor.

Ayrıca, Fed'in aralıkta faiz indirimine gideceği beklentisi, ekonomik büyüme ve petrol talebini artıracağı öngörüsüyle fiyatlara yukarı yönlü destek sağlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 57,56 dolar direnç, 66,63 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
