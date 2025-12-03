Haberler

Brent petrolün varili 62,42 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı, dün 63,28 dolara kadar yükseldikten sonra bugün 62,42 dolara çıktı. ABD'de ham petrol stoklarının beklenenden fazla azalması fiyatları desteklerken, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerindeki olumlu gelişmeler de etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,42 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,34 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 62,42 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de ham petrol stoklarının azaldığını gösteren sektör raporu etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, azalışın 1 milyon 900 bin varil olacağı yönündeydi.

Stoklardaki beklenenden fazla düşüş tahmini, ülkede talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinde yaşanan olumlu gelişmeler arz tarafındaki endişeleri hafifleterek fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin alınan 4 belgenin müzakere edildiğini söyledi.

Görüşmenin oldukça faydalı, yapıcı ve bilgilendirici olduğunu kaydeden Uşakov, Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl bir çözüm bulmak için ortak çalışma olasılıklarını derinlemesine ele alma fırsatı bulduklarını belirtti.

Ayrıca Putin'in bir dizi öneriye ilişkin eleştirel ve hatta olumsuz görüşlerini dile getirdiğini ifade eden Uşakov, "En önemlisi, taraflar Ukrayna'da uzun vadeli barışçıl bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını beyan ettiler." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'le görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'de tanker saldırılarıyla "korsanlık" yaptığını belirterek, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." ifadelerini kullanmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 65,43 dolar direnç, 56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
