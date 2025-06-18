Brent Petrol Fiyatı Düşüşte: 74,63 Dolar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 74,63 dolara geriledi. Düşüş, Orta Doğu’da sağlanan ateşkes girişimlerinin yanı sıra ABD ve Hamas'tan gelen haber akışının etkisiyle gerçekleşti.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,63 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 azalarak 74,63 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes sağlanması çabalarının etkisiyle düştü.

ABD'nin Hamas'la esir takası ve Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes teklif ettiğine yönelik haber akışı, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekledi.

İsrail basını, İsrail'in, ateşkes ve alıkoyduğu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin bırakılmasını öngören ABD teklifi üzerinde çalıştığını duyurdu. Hamas'ın ABD'nin teklifini kabul ettiği iddia edilirken, İsrail, Hamas ve ABD'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" söylemişti.

Bunun yanı sıra İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılarının ardından çok sayıda ülkenin Tel Aviv ve Tahran arasında uzlaşı sağlanmasına yönelik çabaları da fiyatları aşağı çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail ve İran arasında ateşkes çağrısını yineledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, bölgesel güvenliğin daha fazla kriz ve gerginliği kaldıramayacağını belirterek bölgedeki gerginliğin azaltılması gerektiğini vurgularken, İran'daki enerji tesislerinin hedef alınması konusunda uyarıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun ise Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail üzerinde özel etki sahibi ülkeleri, sorumlu davranarak gerilimi düşürecek, çatışmanın yayılmasını önleyecek tedbirleri almaya çağırdı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikaları stratejilerindeki belirsizlikler ve Washington'un izlediği korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik endişeler de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

ABD'nin gümrük tarifelerine yönelik belirsizlikler devam ederken, İsrail ve İran arasındaki çatışma sebebiyle petrol fiyatındaki ani yükselmenin ülke ekonomilerinde enflasyonu hızlandırıcı bir etkiye sebep olabileceği öngörülürken, uzmanlar enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde Fed'in faiz indirimlerine ara verilebileceğini ifade ediyor.

Fed'in bu akşam düzenlenmesi planlanan toplantısında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın eylülde yılın ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71'e geriledi. Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini zayıflatacağı ve fiyatları aşağı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,60 doların direnç, 66,96 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan ulu orta birbirine girdi
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında

İsrail, savaşta yeni boyuta geçti! İlk kez Tahran'da görüldüler
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.