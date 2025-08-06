Brent Petrol Fiyatı Artış Gösterdi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,89 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,47 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 67,89 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,96 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımları nedeniyle gümrük tarifesi tehdidinde bulunmasının ardından arz kesintisi endişeleriyle yükselişe geçti.

Trump, Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yapacaklarını ve çıkacak sonuca göre Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda karar vereceğini bildirdi.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da Rus tarafıyla görüşeceğini anımsatarak, bu görüşmelerin sonucunu beklediğini belirtti.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı en kısa sürede bitirmek istediğini ancak sürecin görünenden daha karmaşık olduğunu vurgulayarak, Hindistan-Pakistan çatışmalarında oynadığı rolü örnek göstererek bu savaşı da hızlıca durdurmayı çok istediğini ifade etti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+, 3 Ağustos'ta günlük petrol üretimini 547 bin varil artırma kararı aldı. Bu adım, grubun en son üretim kesintisini planlanandan erken sona erdirecek.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,2 milyon varil azaldı. Bu düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin toparlandığına işaret etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,53 doların direnç, 60,10 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.