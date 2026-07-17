Brent petrolün varili 84,05 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 84,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 84,23 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 azalarak 84,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 79,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeleri artırmasıyla düşüşe geçti.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını erteleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Düşük faiz beklentisi normal şartlarda ekonomik aktiviteyi ve enerji talebini destekleyen bir unsur olarak öne çıkarken, piyasalarda bu etkinin jeopolitik gelişmeler nedeniyle sınırlı kaldığı değerlendiriliyor.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve İran'ın misilleme saldırılarını sürdürmesi küresel piyasalarda risk algısını artırırken, yatırımcılar çatışmaların dünya ekonomisi üzerindeki olası etkilerine odaklandı.

Analistler, Orta Doğu'da çatışmaların derinleşmesinin petrol arzına ilişkin riskleri artırmasına rağmen, yüksek enerji maliyetlerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor

Öte yandan, ABD ordusu, İran'a yönelik yeniden ilan edilen deniz ablukasının ardından Umman Körfezi'nde seyrini sürdüren bazı ticari gemilere müdahalede bulunduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), üç ticari geminin yeniden yönlendirildiğini, talimatlara uymadığı belirtilen bir geminin etkisiz hale getirildiğini ve bir başka gemiye denetim amacıyla çıkıldığını bildirdi.

Buna karşın İran basını, ABD'nin yeni saldırı dalgasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda en az 10 patlama meydana geldiğini duyurdu.

Piyasalarda, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası kesintilerin petrol arzını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilirken, çatışmaların küresel ekonomik büyüme üzerinde yaratabileceği baskının talep görünümünü zayıflatacağı beklentisi fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Analistler, yatırımcıların bir yandan Fed'in gelecek döneme ilişkin para politikası sinyallerini takip ederken diğer yandan ABD-İran geriliminin enerji piyasalarına olası etkilerini yakından izlemeyi sürdürdüğünü ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,32 doların destek, 85,56 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ??????????????