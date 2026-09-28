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Brent 107 dolardan işlem görürken Avrupa borsaları karışık seyretti

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Avrupa borsaları, Orta Doğu kaynaklı gelişmeler ve enerji fiyatları endişesiyle haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle bitirdi. Stoxx Europe 600 638,68 puanla yatay kalırken Brent petrolün varili yüzde 2,6 artışla 107 dolardan işlem gördü.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve enerji fiyatlarına ilişkin endişelerin gündemde olduğu haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, 638,68 puanla yatay seyretti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 artışla 8.078,48 puana yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 25.374,42 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,21 düşerek 51.759,9 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 10.684,88 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1,138 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzı ve fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerine odaklandı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 2,6 artışla 107 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 2,1 yükselişle 94,5 dolardan alıcı buldu.

İngiltere'de dizelin litre fiyatı 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde yükselen uzun vadeli tahvil faizlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını açıkladı.

Kaynak: AA
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