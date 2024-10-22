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Bozüyük'teki Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı

Bozüyük'teki Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme' projesi kapsamında Bozüyük'teki çiftçilere toplam 5 bin 75 kilogram macar fiği, 300 kilogram yem bezelyesi, 425 kilogram korunga ve 700 kilogram hazır karışımlı tohum dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme" projesi çerçevesinde Bozüyük'teki çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

22 çiftçiye, 522 dekar alana ekilmek üzere hibe destekli 5 bin 75 kilogram macar fiği tohumu, 300 kilogram yem bezelyesi tohumu, 425 kilogram korunga tohumu ve 700 kilogram hazır karışımlı tohum dağıtımı yapıldı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan tohum dağıtım programında kısa bir konuşma yapan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Programa,Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Tarsim Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, Ak Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam, İl Genel Meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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