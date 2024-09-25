Bozüyük'te Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bilgilendirme Toplantısı
Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesi de ele alındı.
Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesi konularında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya katılan çiftçiler ve muhtarlar olmak üzere 33 üreticiye, bitkisel üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesi ile ilgili bilgi verildi.
Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'nun toplantı hakkında kısa bilgi vermesinin ardından kurum personeli tarafından üreticilere planlı üretim ve yeni destekleme modelinin işleyişi ile işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi konuları anlatıldı. - BİLECİK