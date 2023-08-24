Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı Projesi'nde 9 iş yeri kiraya verildi

Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan iş yerleri aylık ödemeli ve 10 yıl süreli olarak yapılan ihale ile 9 tanesi kiraya verildi. İhalelerin tamamlanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık, gerçekleştirilen iş yeri ihalelerinin ilçe halkına ve kiralayan esnaflara hayırlı olmasını diledi.

Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan iş yerleri aylık ödemeli ve 10 yıl süreli olarak yapılan ihale ile 9 tanesi kiraya verildi.

İş yerlerinin kiralama ihalesi Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü ile yapıldı. 11 dükkan için yapılan ihalede 9 dükkan kiraya verildi. İhalelerin tamamlanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık, gerçekleştirilen iş yeri ihalelerinin ilçe halkına ve kiralayan esnaflara hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK