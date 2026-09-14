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Bozkır’da taşsız topraklar için makineler hizmette

Bozkır’da taşsız topraklar için makineler hizmette
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Konya’nın Bozkır ilçesinde yürütülen projeyle temin edilen 2 adet taş toplama makinesi çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yürütülen projeyle temin edilen 2 adet taş toplama makinesi çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Bozkır Ziraat Odası tarafından yürütülen "Bozkır Taşsız Topraklar Projesi" kapsamında temin edilen 2 adet taş toplama makinesi, düzenlenen programla çiftçilerin hizmetine sunuldu. Bozkır ilçesi Sazlı Mahallesi'nde bir üreticiye ait tarlada denemesi yapılan ekipmanların kullanım talimatları, makineleri kullanacak personellere uygulamalı olarak gösterildi. Topraktaki taşların tarladan arındırılması, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Tarlalarda bulunan taşlar; toprak işleme ekipmanlarının ve biçerdöver gibi hasat makinelerinin bıçak, diş ve aksamlarına zarar vererek yüksek maliyetli arızalara yol açabiliyor. Taşların temizlenmesiyle birlikte mekanik ekipmanların ömrü uzarken, ekim, dikim ve hasat süreçleri çok daha sorunsuz ilerliyor. Ayrıca toprağın işlenebilir hacminin artması, köklerin daha rahat gelişmesini sağlayarak ürün kalitesini ve rekolteyi doğrudan artırıyor.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, "Bozkır Taşsız Topraklar Projesi" kapsamında, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle odaya iki adet taş toplama makinası kazandırıldığını belirterek, toplam bütçesi 865 bin TL olan projenin hayata geçirilmesinde destek sağlayan herkese teşekkür etti. Öztürk, yeni ekipmanların çiftçilere hayırlı olmasını ve bereketli bir sezon diledi, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik projelerin süreceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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