Yerli raylı sistemler ve elektrikli toplu taşıma çözümleriyle yurt içinde ve uluslararası arenada büyümesini sürdüren Bozankaya, 2026'da hidrojen yakıt pilli tramvay projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, şirketin bu yıl gerçekleştirdiği yatırımları ve 2026 hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Bu yılın şirket için hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirdiği bir yıl olduğunu kaydeden Günay, operasyonel kapasitelerini önemli ölçüde artırarak, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları hızlandırdıklarını ve çok verimli bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Günay, raylı sistemler, elektrikli otobüs teknolojileri, hafif raylı sistem çözümleri ve ihracata yönelik özel tasarım araç projelerinde kaydettikleri ilerlemelerin, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini desteklediğini vurguladı.

Bu yılın, proje hacmi ve sayısını artırarak hedefledikleri ciroya ulaştıkları yüksek performanslı bir yıl olarak geçtiğine değinen Günay, finansal açıdan 2025'te istikrarlı büyümelerini devam ettirdiklerini anlattı.

Günay, yıl sonu itibarıyla toplam cirolarının yaklaşık yüzde 41 arttığını belirterek, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yönelik raylı sistem ve troleybüs teslimatlarının bu artışta belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Aynı zamanda kapasite artışı ve teknolojik dönüşüme yönelik 2025'te toplam 20 milyon avro düzeyinde yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Günay, "Bu yatırımların büyük bölümü Ankara Sincan'daki üretim tesisimizde yer alan yeni üretim hatlarının kurulumu, kent içi raylı araç ve elektrikli toplu taşıma sistemlerine yönelik AR-GE çalışmalarına ayrıldı." diye konuştu.

Bu yıl yurt dışı teslimatlardaki araç sayısının yıllık bazda yüzde 54 artmasının operasyonel taraftaki en önemli başarılarından biri olduğuna işaret eden Günay, şöyle devam etti:

"Özellikle Romanya, İtalya, Sırbistan ve Polonya'da yürüttüğümüz tramvay, Çekya ve yine Romanya'da yürüttüğümüz troleybüs projeleri şirketimizin Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendirdi. Bu yıl ayrıca İstanbul, Samsun, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de gerçekleşen elektrikli ulaşım sistemleri projeleriyle iç pazardaki büyümemizi sürdürdük."

Yerli üretim ve inovasyon ivme kazandı

Günay, mobilite ve raylı sistemler sektöründe 2025'in küresel ölçekte önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olduğuna değinerek, elektrifikasyon, düşük karbonlu ulaşım çözümleri, enerji verimliliği ve dijitalleşme trendlerinin sektörde yatırım önceliklerini belirleyici unsurlar olarak öne çıktığını söyledi.

Küresel ölçekte talep artışının başlıca sebebinin şehir içi ulaşımda karbon emisyonu azaltımı hedeflerinin daha da hızlanması ve kentlerin toplu taşıma altyapılarını yenileme ihtiyacının artması olduğunu vurgulayan Günay, Avrupa'da özellikle elektrikli otobüs pazarında büyüme yaşandığını, öte yandan Türkiye'de yerli üretime desteğin artarak devam etmesiyle elektrikli otobüs, tramvay ve metro yatırımlarında hareketlenme görüldüğü belirtti.

Günay, bu ortamda rekabetçi güçlerini artıran başlıca inovasyonların, yeni nesil batarya sistemleri, troleybüs tasarımları ve yeni nesil elektrikli otobüsler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2025'teki bir diğer gelişme ise yazılım alanında yaptığımız yatırımlar oldu. Bozankaya Teknoloji ismi ile hayata geçirdiğimiz yeni oluşumuzla kontrol yazılımları ve yapay zeka üzerine çalışmalarımızı genişlettik. Bu sayede ürettiğimiz elektrikli toplu taşıma araçlarının kontrol, haberleşme ve yolcu bilgilendirme sistemlerinin yazılımlarını kendi bünyemizde yapabilecek donanıma sahip olduk."

Hidrojen yakıt pilli tramvay 2026'da geliyor

Üretim kapasitelerini 2025 içerisinde yüzde 30 artıracak şekilde yatırım yaptıklarına işaret eden Günay, yeni yılla bu kapasiteyi kullanılabilir hale getirmeyi planladıklarının altını çizdi.

Günay, mevcut olarak aktif oldukları Türkiye ve Avrupa pazarının yanında nispeten yeni giriş yaptıkları Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve Asya'da proje sayılarını artırmayı ve büyümeyi planladıklarına dikkati çekerek, "Önceliğimiz hem mevcut pazarlarda penetrasyonu güçlendirmek hem de yeni pazarlara açılarak şirketimizin uluslararası kimliğini daha da pekiştirmek olacak." dedi.

Bunun yanı sıra hidrojen yakıt piliyle çalışan toplu taşıma araçları üzerine çalışmalarının yeni yılda da devam edeceğini vurgulayan Günay, sözlerini şöyle tamamladı:

"2026'da hidrojen yakıt pilli tramvay projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bozankaya olarak AR-GE'deki gücümüzü karbon salımının azaltılmasına katkı sağlayan inovatif projelerle devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bozankaya olarak 2025'i güçlü bir büyüme ivmesiyle tamamlıyor, 2026 içinse hem operasyonel hem teknolojik olarak daha iddialı bir konumlanma hedefliyoruz.

Türkiye'nin yerli raylı sistemler markası olarak, geliştirdiğimiz tüm çözümlerde sürdürülebilir, yenilikçi ve ihracata odaklanan bir yaklaşımı benimsemeyi sürdüreceğiz. Küresel dönüşümün hızlandığı mobilite sektöründe, yalnızca üretici değil, aynı zamanda teknoloji geliştirici bir şirket olma vizyonumuzu koruyoruz. Bu doğrultuda, Bozankaya'nın sahip olduğu mühendislik gücü, AR-GE yetkinliği ve uluslararası deneyimle 2026 ve sonrasında daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyoruz."