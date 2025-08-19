Bowax, İstanbul'da İlk Franchise Açılışını Gerçekleştirdi

Otomobil sektörü hızla büyümeye devam ederken araç bakım ve koruma da önemli bir konu haline geliyor. Araç bakım ve koruma firması Bowax ilk franchise açılışını İstanbul'da gerçekleştirdi. Firmanın CEO'su Lokman İn, "İlk franchise açılışımızı gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde açılışlarımız devam edecek. Firmamız sadece araç bakım ve koruma üstünde durmuyor ayrıca bu sektöre girmek isteyen gençlere eğitim modelleri sunuyor" dedi.

Araç bakım ve koruma firması Bowax ilk franchise açılışını İstanbul'da gerçekleştirdi. Açılışa yoğun bir ilginin olduğu görülürken ünlü manken Özge Ulusoy, haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, TGRT Haber sunucusu Mehmet Aydın ve performans sanatçısı Müge Ökten firmanın etkinliğinde yer aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bowax A.Ş. Kurucu CEO'su Lokman İn, daha sonrasında kurdele kesimiyle ilk franchise açılışını gerçekleştirdi. Lokman İn, "Firmamız araç bakım ve koruma dışında iş garantili eğitim modelleri sunuyor. Liseden itibaren otomotiv sektöründe okuyanlar için gerçek sektörle entegre olarak eğitim sağlıyoruz. Ayrıca akademimizde kadınlarımıza ücretsiz eğitimler sağlıyoruz" dedi.

"Şirket olarak kadınlarımıza eğitimleri ücretsiz kılıyoruz"

Lokman İn, "Açılışımız çok güzel geçti. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İlk franchising açılışımızı bugün gerçekleştirdik. Beklentimin üzerinde bir katılım oldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Biz sadece araç kaplama değil sektöre hem eğitim hem de inovasyon konularında yön veren taraftayız. İnsanların otomobile ve onu korumaya büyük bir ilgisi var. Firmamızda araç bakım, yenileme ve koruma alanındaki hizmetlerin yanı sıra sektöre kalifiye insanlar yetiştirdiğimiz akademi de bulunmakta. Sektöre kalifiye insanlar yetiştiriyoruz. Kadınlarımız sektör için çok önemli. Şirket olarak kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Akademimizde kadınlarımıza eğitimlerimizi ücretsiz veriyoruz. Franchise tarafımızda da kadın yatırımcılarımıza ekstra fırsatlar sunuyoruz" dedi.

"İş garantili eğitim modelleri sunuyoruz"

İş garantili eğitim modellerinin olduğunu belirten Lokman İn, "İş garantili eğitim modelimiz var. İnsanlar bu modelimize katılıp başarıyla mezun olduktan sonra direkt iş başı yapabiliyorlar. Bu noktada süreci İş-Kur ile birlikte yönetiyoruz ve İş-Kur'un resmi istihdam ofisiyiz. Bu bağlamda meslek liselerine atölyeler kurduğumuz projelerimiz de devam ediyor. Liseden itibaren çocuklarımıza otomotiv sektöründe okuyanlar için gerçek sektörle entegre olarak eğitim sağlıyoruz. Akademi binamızda sektöre girmek isteyen hem kadın hem de erkeklere iş garantili eğitim modeliyle gerek kendi arabalarını hobi olarak yapmak isteyenlere gerekse kendi işletmelerini açmak isteyen herkese bu sektörün eğitimlerini veriyoruz. Tabi ki bu eğitimlerin sonucunda işi nasıl yönetebilirler diye ayrı bir eğitim programı da ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil işlere destek vermek mutluluk verici"

Yeni nesil iş modellerini desteklediğini belirten manken Özge Ulusoy, "Böyle yeni nesil istihdam sağlayan işlerin açılışlarında olmak ve dostlarımıza destek vermek bizim için çok önemli. Ben programlarımda defalarca kendilerini konuk almıştım o yüzden de bugün iadeiziyaret gerçekleştirdim. Umarım hayırlı ve uğurlu olur. Yeni nesil işlere destek olmak bizim için mutluluk verici. Ayrıca açılış çok güzel oldu, katılımcı çok fazla umarım daha güzel işlere imza atarlar bu bir başlangıç diyelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL