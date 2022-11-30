BOTAŞ tarife tablosunu paylaştı! Doğal gaza bu ay zam yok

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, doğal gazda aralıkta geçerli olacak mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Doğal gaza son zam eylül ayında yapılmıştı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, bu ay doğal gaz fiyatlarına zam olmayacak.

SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.

SON ZAM EYLÜLDE GELDİ

1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapılmıştı.