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BOTAŞ'tan Ekim Ayı Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yok

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin doğal gaz satış tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. Konut tüketicileri için doğal gaz fiyatı 5 bin 631 lira olarak belirlendi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş (BOTAŞ), ekim itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.
Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

BOTAŞ'tan Ekim Ayı Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yok
Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Ekonomi Üretim Enerji Finans Botaş

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