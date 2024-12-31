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BOTAŞ, doğal gaz tarifelerinde değişiklik yapmadı

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin doğal gaz tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Doğal gazın satış fiyatı konut tüketicileri için 5 bin 631 lira, ekmek üreticileri için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ, doğal gaz tarifelerinde değişiklik yapmadı

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

BOTAŞ, doğal gaz tarifelerinde değişiklik yapmadı
Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil null:

Nasıl yapmadı son 2 ayda gelen faturalar 100 + 100 üstüne nasıl koydu o zaman. Siz ancak dalga geçin zaten herkes malll anlamıyor demiii.

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