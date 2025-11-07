Borusan Holding'den Biyoçeşitlilik Üzerine Yeni Video Buluşması

Borusan Holding'in sürdürülebilirliği farklı açılardan ele alan "Geleceğe İlham Buluşmaları" video serisinin yeni bölümünde "biyoçeşitlilik" konusu incelendi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding'in iklim, insan ve inovasyon odak alanları doğrultusunda hayata geçirdiği serinin yeni bölümü yayınlandı. Söyleşinin büyük bölümü, deniz koruma alanlarına ayrıldı.

EkoIQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Fuat Canbolat, biyoçeşitliliğin yaşam döngüsündeki temel rolünü ve Türkiye'nin bu alandaki özel konumunu vurguladı.

Buluşmada, günlük yaşamda insanların doğaya yapılabileceği katkılar üzerinde duruldu, gözlem, gönüllü koruma çalışmaları, bilinçli tüketim ve doğa dostu tercihlerle farkındalık oluşturmanın önemi vurgulandı. Ayrıca söyleşide, doğa temelli düşünme kültürünün erken yaşta kazandırılmasının ve bireysel farkındalığın toplumsal etkiye dönüşmesinin gerekliliği aktarıldı.

Açıklamada bölümdeki konuşmasına yer verilen Ali Fuat Canbolat, tür çeşitliliğindeki azalmanın ekolojik denge üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekerek, biyoçeşitliliğin sadece çevre konusu değil, yaşam meselesi olduğunu belirtti.

Deniz ekosistemlerinin iklim krizine karşı doğal bir savunma hattı oluşturduğunu aktaran Canbolat, Akdeniz ve Ege'nin denizel biyoçeşitlilik ve endemik türlerinin, baş başa kaldığı tehditlere karşı korunma gereksinimi olduğunu vurguladı.

Canbolat, "Doğayı anlamak, sürdürülebilir geleceği inşa etmenin ilk adımıdır." ifadelerini kullandı.