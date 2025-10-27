Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Borsa İstanbul'un 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim 2025 tarihinde ise tam gün kapalı olacak olmasından dolayı hissesini bugün ve yarın satanlar takasın gerçekleşmesi için 30 Ekim 2025'e kadar bekleyecek.

BORSA 1,5 GÜNLÜK TATİLE GİRİYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul Pay Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olacak. 28 Ekim Salı 2025 günü Borsa İstanbul Pay Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 12:40'ta işlemlere kapanacak.

BUGÜN VE YARIN YAPILAN TAKASLAR CUMA GERÇEKLEŞECEK

24 Ekim 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. 27 Ekim 2025 Pazartesi ve 28 Ekim 2025 Salı tarihli işlemlerin takası ise 31 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleşecek.

Takas günlerinin uzamasından dolayı satış yapanlar paralarını 2 gün daha geç almış olacak.