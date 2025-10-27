Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak
Borsa İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak. 28 Ekim'de ise yarım gün hizmet verecek. Bu durumdan dolayı, hisselerini 28 ve 29 Ekim tarihlerinde satan yatırımcıların takas işlemleri 30 Ekim 2025'e kadar gerçekleşecek. Böylece satış yapanların paralarını 2 gün daha geç almalarına neden olacak.
- Borsa İstanbul 28 Ekim 2025'te yarım gün, 29 Ekim 2025'te tam gün kapalı olacak.
- 28 Ekim 2025'te hisse satanların takası 30 Ekim 2025'te gerçekleşecek.
- 27 Ekim 2025 ve 28 Ekim 2025'te hisse satanların takası 31 Ekim 2025'te gerçekleşecek.
- Satış yapanlar paralarını 2 gün geç alacak.
Borsa İstanbul'un 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim 2025 tarihinde ise tam gün kapalı olacak olmasından dolayı hissesini bugün ve yarın satanlar takasın gerçekleşmesi için 30 Ekim 2025'e kadar bekleyecek.
BORSA 1,5 GÜNLÜK TATİLE GİRİYOR
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul Pay Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olacak. 28 Ekim Salı 2025 günü Borsa İstanbul Pay Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 12:40'ta işlemlere kapanacak.
BUGÜN VE YARIN YAPILAN TAKASLAR CUMA GERÇEKLEŞECEK
24 Ekim 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. 27 Ekim 2025 Pazartesi ve 28 Ekim 2025 Salı tarihli işlemlerin takası ise 31 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleşecek.
Takas günlerinin uzamasından dolayı satış yapanlar paralarını 2 gün daha geç almış olacak.