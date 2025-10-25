Borsa ve Dolar Bu Haftayı Kazançla Kapatıyor

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,18 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.109,02 puanı, en yüksek 11.158,05 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 9,80 artışla 15.282,58 puan, sanayi endeksi yüzde 5,85 artışla 14.135,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,84 kazançla 11.063,64 puan ve teknoloji endeksi yüzde 4,25 yükselişle 26.567,21 puan oldu.

Türkiye Sigorta en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,83 ile Türkiye Sigorta oldu.

Türkiye Sigorta'yı yüzde 16,95 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yüzde 16,84 ile Türkiye İş Bankası (C) izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 22,95 ile Grainturk Holding AŞ, yüzde 9,7 ile Eczacıbaşı İlaç ve yüzde 7,14 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 929 milyar 784 milyon lirayla ASELSAN, 552 milyar 720 milyon lirayla Garanti BBVA ve 453 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,82 düşüşle 5 bin 540 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 3,79 azalışla 37 bin 368 liraya indi.

Doların satış fiyatı ise yüzde 0,04 artarak 41,9680 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,32 azalarak 48,8480 lira oldu.

Geçen hafta 56,2850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,45 düşüşle 56,0330 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 kayıpla 52,8380 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)