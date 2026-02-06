Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,29 değer kaybederken, altının gram fiyatı da yüzde 1,78 düştü. Dolar ise yüzde 0,26 değer kazandı. Haftalık işlemlerde yatırım ve emeklilik fonları da kayıplar yaşadı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29, altının gram fiyatı yüzde 1,78, avro/TL yüzde 0,60 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,26 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.393,80 puanı ve en yüksek 13.998,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,29 altında 13.521,96 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,78 azalışla 6 bin 916 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya indi.

Geçen hafta sonu 11 bin 795 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,79 azalarak 11 bin 584 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 43,6140 lira, avro ise yüzde 0,60 azalarak 51,5500 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,94, emeklilik fonları yüzde 1,76 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis ekipleri ortadan kaybolan Ümmügülsüm'ü arıyor

Polis her yerde onu arıyor! Kur'an kursundan çıktı, sırra kadem bastı
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Birkaç gün sonra vereceği ifade dünyayı derinden sarsabilir
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Polis ekipleri ortadan kaybolan Ümmügülsüm'ü arıyor

Polis her yerde onu arıyor! Kur'an kursundan çıktı, sırra kadem bastı
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti

Başkan geç kalınca olanlar oldu
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var