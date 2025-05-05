Borsa İstanbul, T+1 takas döngüsü için çalışma başlattı

Borsa İstanbul, T+1 takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlattığını duyurdu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmekte olan sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak uygulanmaktadır.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIM

T+1'İN MUHTEMEL ETKİLERİ ELE ALINACAK