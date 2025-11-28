Haberler

Borsa İstanbul Haftayı Düşük Kapatırken Altın ve Dövizde Yükseliş Gözlemlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,22 değer kaybıyla 10.898,70 puandan kapatırken, gram altın fiyatı yüzde 2,71, dolar ve avro ise sırasıyla yüzde 0,10 ve yüzde 0,61 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken altının gram fiyatı yüzde 2,71, avro/TL yüzde 0,61 ve dolar/TL yüzde 0,10 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.816,41 puanı ve en yüksek 11.032,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,22 altında 10.898,70 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,71 artışla 5 bin 719 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 38 bin 567 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 327 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 artarak 9 bin 579 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 artarak 42,4850 liraya, avro ise yüzde 0,61 yükselerek 49,2360 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,09 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,96 ile "fon sepeti" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama

Kocaeli açıklarında tankerde şiddetli patlama! Ekipler bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı

Herkes korkuyla kaçıştı, AVM'de noel ağacı cayır cayır yandı
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.