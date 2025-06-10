Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 yükselişle 9.554,93 puandan başladı.

Perşembe günü yarım gün gerçekleşen işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,37 puan ve yüzde 0,72 artışla 9.554,93 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, tek kaybettiren ise yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD ile Çin arasında restleşmeye dönüşen tarife politikalarının yol açtığı ticari gerginliklerin, kalıcı olarak giderilmesi amacıyla iki ülkenin üst düzey yetkilileri Londra'da bir araya geldi. Söz konusu görüşmelerden çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.