Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 26,64 puanlık artışla 11.317,01 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
