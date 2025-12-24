Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 26,64 puanlık artışla 11.317,01 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi