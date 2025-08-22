Borsa İstanbul Güne Rekorla Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,30'luk yükselişle başladı. Endeks 33,49 puan artışla 11.347,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
