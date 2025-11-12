Haberler

Borsa İstanbul'da VİOP Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne yüzde 0,58 artışla 11.950,00 puandan başladı. Piyasalarda ABD'nin hükümet açılaması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklanacak verileri takip ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,30 azalışla 11.881,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.972,00 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin açılmasına yönelik sürecin hız kazanması ile zayıf gelen istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerin yükselmesi risk iştahını beslerken, teknoloji hisselerindeki kayıplar yatırımcıları temkinli iyimserlik tarafında tutuyor.

Öte yandan bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek.

AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin eylül ayı için cari fazla beklentileri, 850 milyon dolar ile 3 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç, 11.900 ve 11.800 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
