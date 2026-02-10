Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Güncelleme:
BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat açılışta yüzde 0,29 artışla 15.404,00 puandan işlem görmeye başladı. Küresel piyasalardaki olumlu hava ve azalan yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler, teknoloji hisselerinde toparlanmaya katkıda bulunuyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,29 yükselişle 15.404,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,40 artışla 15.359,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.394,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,29 üzerinde 15.404,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.500 ve 15.600 puanın direnç, 15.300 ve 15.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
