Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,55 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 3,84 artış gösterdi. Dolar ve avro da değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,55 değer kaybederken altının gram fiyatı yüzde 3,84, avro/TL yüzde 0,53 ve dolar/TL yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.552,80 puanı ve en yüksek 14.190,09 puanını gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,55 altında 13.717,81 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 911 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,84 artarak 12 bin 368 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 43,9590 lira, avro yüzde 0,53 yükselerek 51,8800 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,65, emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,21 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Ünlü rapçi Kanye West'ten Filistin sorusuna skandal yanıt

Ünlü rapçiden skandal yanıt! Gazze soykırımını bakın neyle bir tuttu
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti