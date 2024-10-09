Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanma sonrası hisselerine destek olmak isteyen borsa şirketlerinden geri alım hamleleri gelmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BİM, Atakey ve TAB Gıda pay geri alım programı başlattığını duyurdu.
Borsada işlem gören şirketlerin pay geri alım programına bu hafta da devam ediyor. Hisselerine 'ucuzladı' diyerek destek olmak isteyen 3 şirket, pay geri alım programı başlattığını duyurdu.
BORSA İSTANBUL'DA HACİMLİ ALIMLAR
Daha önce geri alım programı için SPK'ya başvuran ve başvurusu onaylanan TAB Gıda'nın (TABGD) pay geri alım programına göre geri alımda azami pay sayısı sermayenin yüzde 2,10'una tekabül eden 5 milyon 500 bin adet olarak belirlendi. Üç yıl olarak belirlenen programda, ilk etap geri alım işlemleri 9 Ekim 2024'te başlayacak ve 9 Nisan 2025'te sona erecek. Diğer bir geri alım programı başlatan Atakey Patates Gıda'da (ATAKP) geri alım programı kapsamında ilk etaba 9 Ekim'de başlayacak. ATAKP pay geri alım programı; sermayenin yüzde 2,5'ine tekabül eden 3 milyon 469 bin 200 adet pay olarak belirlendi. Programın süresi üç yıl olup, ilk etap işlemler 9 Ekim 2024 ile 9 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. BİM Mağazalar (BIMAS) da pay geri alım programı başlatan bir diğer şirket oldu. BİM, pay geri alımı için SPK'ya başvuruda bulunurken, onay alınması durumunda program kapsamında; geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 2 milyon adet, bu işlemler için ayrılacak en fazla fon miktarı da 1 milyon TL olarak belirlendi.
GEÇEN HAFTA DA 15 ŞİRKET ALIM YAPTI
Geçen hafta da 15 farklı şirket geri alım programı açıkladı. Geçen hafta en fazla gerili alım yapan şirket THY oldu. Türk Hava Yolları 3 Ekim'de 271 TL fiyattan 331 bin adet lot alarak yaklaşık 90 milyon TL tutarında geri alım yaptı. Oba Makarna, Adapazarı Hendek Fabrikası'nda meydana gelen yangın felaketi nedeniyle şirketin pay fiyatında oluşabilecek ciddi bir kaybın önlenmesi ve pay sahiplerini koruma amacıyla ortalama 32,32 TL'den toplamda 700 bin adet lot geri alım yaparak toplamda 22.5 milyon TL'lik geri alım yaptı. Koza Altın, geri alım programı dahilinde 21,19 TL fiyattan toplamda 1 milyon 250 bin adet lot alışı ile yaklaşık 26.5 milyon TL geri alım gerçekleştirdi.
DEV ŞİRKETLERDEN DÜŞÜK DEĞERLİ HİSSELERE YOĞUN İLGİ
Avrupakent GYO 1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde ortalama 50,37 TL fiyattan 200 biner adet lot alışı gerçekleştirerek toplamda 20 milyon 146 bin TL'lik geri alım yaptı. Bir diğer GYO şirketi olan MHR GYO ise 3 milyon 360 bin adet ile lot bazında en fazla geri alım yapan şirket oldu ve toplamda 16 milyon TL'lik pay geri alımı gerçekleştirdi. Lokman Hekim de geçen haftanın her günü pay geri alımı yapan bir diğer şirket oldu. 16,89 TL ortalama fiyattan 315 bin 912 adet lot geri alımla 5 milyon 336 bin TL değerinde pay geri alımı yapmış oldu. Frigo-Pak, haftanın 3 farklı gününde 100 biner lot alımıyla toplamda 2 milyon 250 bin TL değerinde pay alımında bulundu. Oylum Gıda, 7,45 TL ortalama fiyattan yaklaşık 758 bin TL'lik geri alım yaptı. Tekfen Holding'de ise hem ortak hem de şirket geri alımı vardı. Şirket, ortaklar haricinde toplamda 10 bin adet lot ile 51,42 TL ortalama fiyattan 514 bin TL değerinde geri alım yaptı. Park Elektrik, 2 Ekim'de 25 bin adet lot geri alım yaparak 427 bin 500 TL'lik pay geri alımında bulundu.