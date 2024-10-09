Üye Girişi
Haberler

Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanma sonrası hisselerine destek olmak isteyen borsa şirketlerinden geri alım hamleleri gelmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BİM, Atakey ve TAB Gıda pay geri alım programı başlattığını duyurdu.

Borsada işlem gören şirketlerin pay geri alım programına bu hafta da devam ediyor. Hisse­lerine 'ucuzladı' diyerek des­tek olmak isteyen 3 şirket, pay geri alım programı başlattı­ğını duyurdu.

BORSA İSTANBUL'DA HACİMLİ ALIMLAR

Daha önce ge­ri alım programı için SPK'ya başvuran ve başvurusu onay­lanan TAB Gıda'nın (TA­BGD) pay geri alım progra­mına göre geri alımda azami pay sayısı sermayenin yüzde 2,10'una tekabül eden 5 mil­yon 500 bin adet olarak belir­lendi. Üç yıl olarak belirlenen programda, ilk etap geri alım işlemleri 9 Ekim 2024'te baş­layacak ve 9 Nisan 2025'te so­na erecek. Diğer bir geri alım programı başlatan Atakey Patates Gı­da'da (ATAKP) geri alım prog­ramı kapsamında ilk etaba 9 Ekim'de başlayacak. ATAKP pay geri alım programı; ser­mayenin yüzde 2,5'ine teka­bül eden 3 milyon 469 bin 200 adet pay olarak belirlendi. Programın süresi üç yıl olup, ilk etap işlemler 9 Ekim 2024 ile 9 Nisan 2025 tarihleri ara­sında gerçekleştirilecek. BİM Mağazalar (BIMAS) da pay geri alım programı başlatan bir diğer şirket ol­du. BİM, pay geri alımı için SPK'ya başvuruda bulunur­ken, onay alınması durumun­da program kapsamında; geri alıma konu edilebilecek aza­mi pay sayısı 2 milyon adet, bu işlemler için ayrılacak en fazla fon miktarı da 1 milyon TL olarak belirlendi.

GEÇEN HAFTA DA 15 ŞİRKET ALIM YAPTI

Geçen hafta da 15 fark­lı şirket geri alım programı açıkladı. Geçen hafta en faz­la gerili alım yapan şirket THY oldu. Türk Hava Yolla­rı 3 Ekim'de 271 TL fiyattan 331 bin adet lot alarak yakla­şık 90 milyon TL tutarında geri alım yaptı. Oba Makar­na, Adapazarı Hendek Fabri­kası'nda meydana gelen yan­gın felaketi nedeniyle şirke­tin pay fiyatında oluşabilecek ciddi bir kaybın önlenmesi ve pay sahiplerini koruma ama­cıyla ortalama 32,32 TL'den toplamda 700 bin adet lot geri alım yaparak toplamda 22.5 milyon TL'lik geri alım yaptı. Koza Altın, geri alım progra­mı dahilinde 21,19 TL fiyat­tan toplamda 1 milyon 250 bin adet lot alışı ile yaklaşık 26.5 milyon TL geri alım ger­çekleştirdi.

DEV ŞİRKETLERDEN DÜŞÜK DEĞERLİ HİSSELERE YOĞUN İLGİ

Avrupakent GYO 1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde orta­lama 50,37 TL fiyattan 200 biner adet lot alışı gerçekleş­tirerek toplamda 20 milyon 146 bin TL'lik geri alım yap­tı. Bir diğer GYO şirketi olan MHR GYO ise 3 milyon 360 bin adet ile lot bazında en faz­la geri alım yapan şirket oldu ve toplamda 16 milyon TL'lik pay geri alımı gerçekleştirdi. Lokman Hekim de geçen haf­tanın her günü pay geri alı­mı yapan bir diğer şirket ol­du. 16,89 TL ortalama fiyat­tan 315 bin 912 adet lot geri alımla 5 milyon 336 bin TL değerinde pay geri alımı yap­mış oldu. Frigo-Pak, haftanın 3 farklı gününde 100 biner lot alımıyla toplamda 2 milyon 250 bin TL değerinde pay alı­mında bulundu. Oylum Gı­da, 7,45 TL ortalama fiyat­tan yaklaşık 758 bin TL'lik geri alım yaptı. Tekfen Hol­ding'de ise hem ortak hem de şirket geri alımı vardı. Şirket, ortaklar haricin­de toplamda 10 bin adet lot ile 51,42 TL ortalama fiyat­tan 514 bin TL değerinde ge­ri alım yaptı. Park Elektrik, 2 Ekim'de 25 bin adet lot ge­ri alım yaparak 427 bin 500 TL'lik pay geri alımında bu­lundu.

Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Borsa İstanbul Tab Gıda İstanbul Ekonomi Finans Borsa Bim

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ŞOK AKTÜEL 9 EKİM- 15 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? 9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.