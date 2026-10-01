Borsa İstanbul'da BIST 100 günü yüzde 2,53 artışla 12.249,04 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 301,86 puan artarak 12.249,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 79,08 puan ve yüzde 0,66 artışla 12.026,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.936,19 puanı, en yüksek 12.363,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 376,43 puan ve yüzde 2,54 artışla 15.218,47 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,58, mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 2,34 ve teknoloji endeksi yüzde 9,07 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 153 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 153 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,03 düşüşle 6 milyon 603 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,9124, satışta 49,1084 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,8960, satışta 49,0920 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,3202 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,6 artışla 101,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA