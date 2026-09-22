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Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yüzde 0,76 kayıpla 13.236,57 puandan başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yüzde 0,76 kayıpla 13.236,57 puandan başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0,76 kayıpla 13.236,57 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken holding endeksi yüzde 2,41 geriledi; Dolar/TL 48,8199, Avro/TL 56,0523 seviyesine yükseldi.

(İSTANBUL) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,76 oranında kayıpla 13.236,57 puan seviyesinden başladı.

Dünkü işlem gününde alış ağırlıklı bir seyirle tamamlayan ve günü yüzde 0,40 oranında artışla 13.337,69 puandan kapatan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yeni güne düşüşle girdi.

Açılış seansında önceki kapanış verilerine göre 101,12 puanlık kayıp yaşayan endeks, yüzde 0,76 azalarak 13.236,57 puana geriledi. Sektörel bazda yapılan incelemelerde, bankacılık endeksinin yüzde 0,10 oranında değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 2,41 oranında geriledi.

Piyasalarda da Dolar/TL kuru yüzde 0,1 oranındaki artışla 48,8199 seviyesine, Avro/TL kuru ise yüzde 0,2 oranındaki primle 56,0523 seviyesine yükseldi.

Emtia piyasalarında ise gram altın yüzde 0,2 kayıpla 6 bin 800 TL seviyesine düşerken, Ons altın yüzde 0,3 oranında azalarak 4 bin 332 dolar seviyesinden işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,4 değer kazanarak 98,1 dolara yükseldi.

Kaynak: ANKA
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