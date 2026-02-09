Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,86 artış göstererek 13.774,09 puana yükseldi. Teknoloji, hizmetler ve sanayi endeksleri de yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,86 değer kazanarak 13.774,09 puana yükseldi.

Cuma gününü 13.521,96 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 119,55 puan ve yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 252,13 puan ve yüzde 1,86 kazançla 13.774,09 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.620,61, en yüksek 13.807,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,3, hizmetler endeksi yüzde 2, mali endeks yüzde 1,8 ve sanayi endeksi yüzde 1,9 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükselirken 8'i düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 7 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1860, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 156,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5930 liradan, avro 51,7500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 yükselişle 5 bin 7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 düşüşle 67,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
