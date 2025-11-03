Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,55 Değer Kazandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 değer kazanarak 11.141,41 puana ulaştı. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 değer kazanarak 11.141,41 puana yükseldi.

Cuma günü 10.971,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 48,08 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.019,60 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 169,89 puan ve yüzde 1,55 değer kazancıyla 11.141,41 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.011,87, en yüksek 11.146,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,06, mali endeks yüzde 1,75, hizmetler endeksi yüzde 0,95 ve teknoloji endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken 15'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,46, bileşik getirisi yüzde 39,79 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1520, sterlin/dolar paritesi 1,3130 ve dolar/yen paritesi 154,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,0630 liradan, avro 48,4730 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 artışla 64,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
