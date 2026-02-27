Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kaybederek 13.717,81 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında bankacılık ve iletişim en çok değer kaybedenler olurken, madencilik en çok yükselen sektör oldu. Küresel piyasalardaki makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler BIST 100'ü olumsuz etkiledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 225,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 3,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,51 ile madencilik, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,22 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ile jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi güne pozitif başlamasına karşın, artan jeopolitik risklerin etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yurt içinde ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,1 oldu. Genç işsizlik oranı, 0,1 puan yükselişle yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ayrıca Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 7,74, yıllık yüzde 34,07 arttı.

Bununla birlikte AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde büyüme, enflasyon, fiyat gelişmeleri raporu ve Hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, büyüme ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de ADP istihdam raporu, Bej Kitap ve tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

